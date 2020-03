“Arrêtez de m’envoyer des ‘CV de rencontres’!”

La perspective de passer plusieurs semaines, voire des mois, chez soi, en raison de la pandémie de Covid-19, doit être très ennuyeuse et troublante pour tout le monde. Eugénie Bouchard est très active sur les réseaux sociaux et ces derniers jours, elle a écrit de nombreux messages sur son profil Twitter, dont l’un a déclaré: “Je ne me plains pas, mais j’ai l’impression que la mise en quarantaine serait beaucoup plus amusante avec un petit ami.”

Après ce message, cependant, il semble que la situation soit rapidement devenue incontrôlable pour le joueur de tennis canadien, qui a ensuite tweeté: “Mon agent vient de m’informer que vous envoyez des” CV de rencontres “à l’e-mail dans ma biographie. “A l’Open d’Australie, elle ne s’est pas qualifiée (elle a perdu en deux sets contre Martina Trevisan), alors que dans le Newport Beach Challenger elle n’a remporté que trois matchs au premier tour contre l’Américaine Alexa Glatch.

Genie a atteint la 5e position du classement WTA en 2014, où elle a disputé la finale à Wimbledon et les demi-finales à l’Open d’Australie et à l’Open de France. Ce fut ses super années, après cela, elle n’a pas pu récupérer son bon tennis.

En attendant, en ces jours de quarantaine, elle s’amuse avec ses fans sur les réseaux sociaux, tweete et parle de différents sujets, dont les plus populaires semblent dériver du premier post sur la quarantaine et le petit ami!

mon agent vient de m’informer que vous envoyez des «curriculum vitae de rencontres» à l’e-mail dans ma biographie YALL NEED TO STOP 😂😂😂 – Genie Bouchard (@geniebouchard) 22 mars 2020