Arthur Rinderknech, la révolution française forgée aux États-Unis

Arthur Rinderknech est d’être la grande révélation de ATP Challenger Tour, cumulant deux titres (Rennes et Calgary) et une finale (Drummondville) dans les cinq épreuves qu’il a disputées. Ce joueur français de 24 ans, totalement inconnu de la plupart, s’est développé en tant que joueur et joueur de tennis universitaire américain, investissant des années de vie à l’Université du Texas, où il a obtenu de bons résultats. Cependant, rien n’a conduit à prédire une éclosion comme celle à laquelle elle sera confrontée en 2020, qui s’élève désormais à 160 dans le monde.

