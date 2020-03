Aryna Sabalenka dépêche Petra Kvitova pour décrocher le titre de la vierge au Qatar Open 2020

La n ° 13 mondiale Aryna Sabalenka a écrasé l’ancienne championne Petra Kvitova en deux sets 6-3, 6-3 pour décrocher son premier titre à l’Open du Qatar 2020. Avec cette victoire, Sabalenka a également conquis le 6e titre WTA et le 3e trophée Premier-5 de sa carrière. Elle a maintenant remporté six de ses sept dernières finales.

Dans une affaire unilatérale qui a duré un peu plus d’une heure, la tête de série n ° 9 s’est avérée le joueur le plus fort. Les puissants coups de fond et les services constants de Sabalenka se sont avérés trop importants pour l’ancienne n ° 2 mondiale, qui n’était certainement pas à son niveau.

Aryna Sabalenka a parfaitement servi pour remporter le premier set

Jouant son premier match pour le titre depuis sa victoire à l’Open de Stuttgart en avril 2019, Kvitova a été forcée de repousser les points de rupture dans son premier match de service. D’un autre côté, Sabalenka a pris un bon départ, brisant Kvitova pour prendre une avance de 4-1. La jeune s’est ralliée pour se retrouver au service du set avant de décrocher le set 6-3 à sa deuxième occasion avec l’aide d’un as.

Le service s’est avéré être la différence entre les deux joueurs. Sabalenka a servi 81% de ses premiers services et n’a fait face à aucun point de rupture dans le set. Le Biélorusse n’a perdu que 6 points au service.

Sabalenka termine le match avec une pause en double

La tête de série n ° 8 a été la première à obtenir des points de rupture lors du quatrième match. Cependant, à Sabalenka a tenu un match de service long et courageux, refusant 5 points de rupture à son adversaire.

. @ Petra_Kvitova avec un pass spécial! 🚀 # QTO2020 pic.twitter.com/rKIwozDopI

– WTA (@WTA) 29 février 2020

Après avoir maintenu son service à 3-2, Petra Kvitova a pris un congé médical hors-terrain pendant qu’Aryna recevait un coach sur le terrain pendant la pause. Les conseils de Dmitry Tursunov ont aidé Sabalenka à briser le Tchèque à l’amour à 4-3. Après avoir raté trois balles de match, Sabalenka a clôturé le match avec une autre pause, remportant le deuxième set 6-3.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion