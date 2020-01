Aryna Sabalenka étonne Simona Halep. Yastremska en tête de Vekic

L’événement WTA Premier à Adélaïde atteint sa phase finale, les deux premiers quarts de finale ayant lieu jeudi matin au Memorial Drive Tennis Center. Dayana Yastremska, âgée de 19 ans, a battu Donna Vekic 6-4, 6-3 en une heure et huit minutes, progressant vers sa première demi-finale à ce niveau et se dirigeant au bord du top 20.

C’était leur troisième affrontement et la troisième victoire de l’Ukrainien qui a touché 23 vainqueurs et livré des numéros solides derrière le tir initial pour ne faire face qu’à un seul point de rupture. Vekic a converti celui-là mais cela n’a pas été suffisant pour la maintenir en lice plus longtemps, en luttant au deuxième service et en se cassant trois fois des cinq chances offertes à Dayana.

Un adolescent s’est tenu amoureux d’un as lors du premier match et a brisé le Croate à la troisième chance du deuxième match après un retour profond que Donna ne pouvait pas contrôler. Vekic a fait une pause dans le match suivant et ils ont tous deux bien servi jusqu’à 5-4 pour Yastremska qui a cassé à 15 grâce à une erreur de coup droit de Vekic, prenant le premier match 6-4 après 35 minutes et prenant de l’élan avant le deuxième set.

Ne perdant que sept points en cinq matchs de service, Dayana a maintenu la pression sur Donna et a pris une pause au huitième match, scellant l’affaire avec un vainqueur de la volée lors du prochain match pour la place en demi-finale. Là, Dayana affrontera une autre joueuse percutante, Aryna Sabalenka, qui a battu le numéro un mondial.

4 Simona Halep 6-4, 6-2 en 69 minutes, battant la Roumaine pour la première fois de sa carrière. Le Biélorusse a frappé 30 vainqueurs et dix fautes directes, ne laissant Halep qu’à 12 vainqueurs et six fautes directes, pas assez pour se battre pour la victoire.

Sabalenka a perdu le service trois fois, mais ce n’était pas le problème après avoir pris 56% des points de retour, apprivoisant complètement le service de Halep pour obtenir six pauses, malgré le fait que le champion de Wimbledon ait servi à 71%. Aryna a marqué un coup droit pour subir une pause lors du premier match, le tirant tout de suite au match suivant avec un vainqueur du revers.

Un vainqueur de coup droit au volant a poussé Sabalenka 4-2 devant, se brisant au tout prochain match et perdant deux autres chances au retour dans le huitième match. Pourtant, elle a brisé Simona dans le dixième match avec un vainqueur de retour en coup droit, prenant le premier match en 41 minutes et en recherchant plus dans le deuxième set.

Il n’y avait qu’un seul joueur sur le terrain dans le deuxième set, Sabalenka remontant 2-0 suite à une erreur de coup droit de Halep et vers la ligne d’arrivée avec une autre pause dans le quatrième match. Simona a fait une pause de retour dans le septième match avant qu’Aryna ne remporte la victoire avec un autre vainqueur du coup droit quelques minutes plus tard.