Aryna Sabalenka, gagnante de Doha: «J’ai perdu mon père en pré-saison. Je fais ça pour lui “

Aryna Sabalenka a dépassé Petra Kvitova pour remporter l’Open du Qatar, puis a dédié le titre à son père Sergey, décédé en novembre.

L’athlète de 21 ans a remporté son sixième titre du WTA Tour et son troisième trophée Premier 5 avec une solide victoire sur la huitième tête de série Kvitova, remportant 6-3, 6-3 en une heure et 14 minutes.

. @ SabalenkaA remporte son deuxième titre consécutif en Premier 5️⃣, battant Kvitova 6-3, 6-3 à Doha! # QTO2020 pic.twitter.com/n4IxHz4DSu

– WTA (@WTA) 29 février 2020

La neuvième tête de série s’est brisée lors du quatrième match du premier set et des septième et neuvième matchs du deuxième pour décrocher la victoire.

Sabalenka a révélé par la suite à quel point les derniers mois ont été difficiles avec elle après la mort de son père.

“Ce fut un long voyage ici et j’ai tout mis sur le tennis”, a expliqué le Biélorusse. «En fait, je jouais uniquement au tennis et je me concentrais sur le tennis et rien d’autre. Et je pense que j’ai tout donné pour le tennis.

“Je viens de perdre mon père en pré-saison et il était ma plus grande motivation, et je le fais pour lui.”

Les quatre derniers titres du n ° 13 mondial ont tous été remportés en Chine, mais sa première apparition à Doha a conduit à un titre.

“Je ne pouvais pas vraiment m’attendre à ce titre pour la première fois à Doha … Je suis vraiment heureuse, c’est tellement spécial pour moi”, a-t-elle déclaré.

“J’étais vraiment concentré sur chaque point, et j’ai joué chaque point comme le dernier point et comme si je perdais en fait … Je respecte [Kvitova], Je savais qu’elle est une grande combattante, je sais qu’elle apportera tout ce qu’elle a sur cette finale. J’ai essayé de me concentrer sur chaque point parce que je savais qu’elle allait essayer de revenir dans le match et qu’elle essaierait de me battre. »

