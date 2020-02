Aryna Sabalenka, Garbine Muguruza et Rybakina accèdent aux quarts de finale

Aryna Sabalenka fait tomber les rideaux Elise MertensMercredi aux championnats de tennis hors taxes de Dubaï. La septième tête de série biélorusse a remporté son match de deuxième tour 6-4, 6-3 en une heure et 30 minutes. Bien que Sabalenka et Mertens soient partenaires en double, leur rencontre en simple n’a pas été moins féroce car ils ont joué en double ensemble.

Après le match, Sabalenka a reconnu que malgré le match se terminant en deux sets, ce n’était pas facile. «Ce fut un match difficile et [Mertens is] un grand joueur. Je savais que ça allait être difficile, et j’essayais juste de me concentrer sur chaque point et de ne penser à rien d’autre ».

Sabalenka affrontera la tête de série Simona Halep pour une place en demi-finale jeudi. Le monde non. 2 a sauvé une balle de match en route vers sa victoire en trois sets Ons Jabeur mercredi au deuxième tour. Garbine Muguruza marché dans les quartiers de Dubaï avec une victoire en trois sets contre Veronika Kudermetova.

La neuvième tête de série a eu besoin de deux heures et 25 minutes pour remporter une victoire de 7-5, 4-6, 6-4. Elle jouera Jennifer Brady qui a gagné contre Marketa Vondrousova, dans une autre bataille en trois sets 4-6, 6-4, 6-1 en deux heures et quatre minutes. Dans la seconde moitié du tirage, huitième tête de série Petra Martic et Anett Kontaveit s’affronteront pour une place en demi-finale.

Martic a gagné contre Barbora Strycova 6-3, 6-3 en huitièmes de finale alors que Kontaveit a passé Anastasia Pavlyuchenkova 7-6 (5), 7-5. Elena Rybakina qui a relancé ses joyeuses victoires après un léger revers dans la finale de Saint-Pétersbourg la semaine dernière, a également atteint les huit derniers.

Le kazakh battu Katerina Siniakova 6-3, 6-3 pour une nouvelle confrontation tchèque, cette fois contre Karolina Pliskova. Le deuxième favori, quant à lui, n’a perdu que trois matchs contre Kristina Mladenovic, en se dirigeant vers les quarts de finale. Crédit photo: Dubaï Duty Free Tennis Championships Twitter