Aryna Sabalenka: “Je suis fière de mon niveau cette semaine”

Joueuse de tennis biélorusse Aryna Sabalenka a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée hier contre la tchèque Petra Kvitova, dans le match correspondant à la finale de la WTA Premier 5 à Doha, tournoi où Sabalenka a fait un grand tennis dès le premier jour.

Grand tournoi organisé à Doha: “Je suis très satisfait du niveau offert tout au long de cette semaine. Je n’ai pas pu gagner un tournoi en dehors de la Chine depuis longtemps. Il était déjà temps (rires). Cela a été très gratifiant pour moi de pouvoir gagner de grands joueurs comme c’est le cas d’Anett Kontaveit, Maria Sakkari, Svetlana Kuznetsova ou Petra Kvitova, entre autres. Maintenant, il est temps de se reposer et d’être prêt pour les prochains tournois. “

Niveau offert en finale contre Kvitova: “J’ai beaucoup de respect pour Kvitova et je savais que je devais faire de mon mieux si je voulais sortir en tant que championne. J’ai essayé de me concentrer sur chaque point, afin qu’elle ne puisse pas revenir dans le jeu, car elle est une joueuse qui se bat jusqu’à Petra peut quitter Doha heureuse pour le niveau qu’elle a offert tout au long de cette semaine, et elle est clairement un joueur à considérer dans les tournois suivants. “

Le coaching vous aide-t-il?: “Je pense que le coaching aide beaucoup les joueurs de tennis lorsque les choses vont mal. En fait, mon coach ne parle pas tellement, il essaie juste de vous aider à savoir comment concentrer certaines choses sur votre jeu ou si vous devez vous rendre plus ou moins sur le net.” Il m’a beaucoup aidé, en particulier dans les moments décisifs du jeu. Il est assez bon que nous puissions compter sur une aide de ce type. J’espère que nous pourrons le voir dans tous les tournois, tant dans les modalités masculines que féminines. “

Conseils aux jeunes joueurs arabes dédiés au tennis: “Mon conseil est de lutter pour cela, peu importe quoi que ce soit ou n’importe qui. Vous n’avez pas à fixer des objectifs élevés, car très peu de joueurs parviennent à remporter de grands titres et à être numéro un dans le monde. La clé est de se sentir compétitif dans chaque tournoi auquel vous jouez” et vous battre contre vous contre les meilleurs joueurs du circuit. Actuellement, le circuit a Ons Jabeur, qui fait un travail incroyable. Je suis sûr que dans les prochaines années, nous verrons plus. “

Relation avec Victoria Azarenka: “Je ne lui parle généralement pas beaucoup et très rarement, nous sommes d’accord dans les tournois. Pour moi, c’est très spécial d’être le deuxième joueur biélorusse à remporter le tournoi au Qatar. C’est un bon tournoi que je suis sûr que je vais répéter l’expérience dans les années à venir”. conclut le joueur biélorusse.

