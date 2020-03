Aryna Sabalenka remporte le deuxième titre de Premier 5 avec une victoire sur Petra Kvitova

Aryna Sabalenka a remporté son sixième titre en carrière WTA samedi au Qatar Total Open, à Doha. Le Biélorusse battu Petra Kvitova en séries droites 6-3, 6-3 en 74 minutes. Cette victoire a également marqué la deuxième tuile Premier 5 de Sabalenka.

Sabalenka a dominé le match sur tous les fronts dès le départ contre le gaucher, un ancien champion ici, en 2018. Kvitova qui était sur une séquence de 10 victoires consécutives à Doha n’a pas pu faire face au barrage de tirs dirigés contre elle, malgré le fait qu’il ne manque pas dans les moyens de le faire.

Après le match, Kvitova a reconnu le niveau de supériorité avec lequel Sabalenka jouait. «Je ne jouais probablement pas ce que je voulais, mais elle ne m’a rien donné pour jouer à mon jeu. Aryna a joué un match incroyable.

Bien sûr, elle ne m’a rien donné gratuitement, j’ai eu une chance une fois dans le deuxième set de rompre son service, mais je n’ai tout simplement pas pu le faire. Mais c’était un match très serré et cela l’a probablement aidée à remporter le deuxième set ».

Sabalenka a ensuite terminé le match avec 21 vainqueurs, 15 fautes directes et sept as. Parlant plus tard aux médias, la jeune femme de 22 ans a déclaré que le tennis était devenu d’autant plus important pour elle depuis la mort soudaine de son père avant le début de la saison 2020.

«Ce fut un long voyage ici et j’ai tout mis sur le tennis. En fait, je ne jouais qu’au tennis et je me concentrais sur le tennis et rien d’autre. Et je pense que j’ai tout donné pour le tennis. Et je viens de perdre mon père en pré-saison et il était ma plus grande motivation, et je le fais pour lui ».

Le monde non. 13 a maintenant une séquence de 11 victoires consécutives dans les tournois Premier 5, remontant à l’Open de Wuhan 2019. Crédit photo: Ambassade du Bélarus (Qatar), Twitter