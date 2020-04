Ascione pense que Djokovic est le plus touché par la rupture

Qui a été le plus touché par la pause? Une question mineure, de peu d’importance, mais qui a fait le tour des interviews et des forums. Cela a touché tout le monde de la même manière, mais dans certaines salles du circuit, en particulier celle qui suscite le plus d’intérêt, celle du «Big3», tous ne sont pas d’accord. Thierry Ascione, ancien entraîneur de Jo-Wilfred Tsonga, a assisté à ‘Express’, pour discuter de la question et de la possibilité que le tennis ne reprenne pas avant 2021.

Le Français a vu Novak parfaitement préparé à grimper plus loin sur Rafa et Roger, tout comme il a vu les Espagnols ajouter une nouvelle blessure à Paris. “Je pense que Djokovic était prêt à remporter deux tournois du Grand Chelem cette année. Et Nadal a pensé à nouveau qu’il pourrait soulever Roland Garros. En termes de course pour être le plus grand joueur de l’histoire, bien sûr, cette année sera un frein majeur pour tous les trois, Roger, Rafa et Novak, sans tournois. “

“C’est terrible pour le tennis que le circuit s’arrête complètement”

Coïncidant avec l’opinion générale des parties impliquées, de tous les acteurs qui vivent cette pandémie dans le monde du tennis professionnel, Ascione est également pessimiste. Le Français ne croit pas que le tennis puisse être rejoué cette année, sachant que les joueurs de tennis non-médiatiques sont ceux qui souffriront le plus.

“Je pense qu’il est important pour eux de jouer le Grand Chelem, en particulier pour Rafa et Djokovic. Pour pouvoir jouer à l’Open des États-Unis et à Roland Garros, mais il y a des conséquences pour tout le monde, pour les joueurs qui font l’histoire et pour les joueurs qui n’ont besoin que de la le tennis à manger. Pour le tennis, il est terrible que le circuit s’arrête complètement. Bien sûr, il y a des choses bien plus importantes que le tennis, mais pour le tennis c’est difficile. On peut ne pas jouer avant décembre. “

