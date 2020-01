Ash Barty révèle la clé de la bataille à travers l’Open d’Australie et le Grand Chelem

Ashleigh Barty, le maître des retours et la récente championne d’Adélaïde, a expliqué comment elle se débarrasse de toute la pression accumulée avant et pendant un Grand Chelem au moment où elle monte sur le court. Après avoir dépassé Tsurenko en réaction à un set down, Barty a parlé de la pression constante qu’un Grand Chelem comme l’Open d’Australie peut exercer sur les joueurs.

«C’est juste toujours un peu différent, je pense. Les slams donnent toujours l’impression qu’il y a beaucoup de chaos parce qu’il y a tellement de monde. Il est occupé avec des joueurs de simple et de double, des joueurs de double mixte, des familles, des entraîneurs, tout le monde en dessous.

C’est juste du chaos ». Barty a déclaré lors de sa conférence d’après-match. Cependant, le numéro un mondial de la WTA dit que ce chaos peut être surmonté par l’expérience: «Lorsque vous êtes capable de séparer ce (le chaos) de lorsque vous montez sur le court, c’est quand vous pouvez jouer un peu mieux, ressentez plus confortable.

Je sens que j’ai pu faire ça de mieux en mieux avec chaque slam que j’ai joué. Vous devez apprendre à y faire face ». Dit Barty. Et en plus de parler de l’importance d’accumuler de l’expérience, Barty dit que vous ne pouvez pas laisser le score sur la table vous affecter négativement.

“Je pense que vous devez vous battre quel que soit le score, peu importe (si) vous êtes en bas du premier set ou en quelque sorte presque hors de lui. Je pense qu’il est important d’essayer de se battre pour chaque point. Chaque point a la même valeur… faites de votre mieux ». Fit remarquer Ashleigh Barty.