Ash Barty veut faire boire un verre au Cricketers Bushfire Relief Fund

La n ° 1 mondiale Ash Barty, d’Australie, dit qu’elle a hâte de voir les joueurs de cricket participer au match de collecte de fonds de Bushfire dimanche. La championne en titre de l’Open de France a pris une pause dans sa carrière de tennis en 2014 et a joué dans la Big Bash League (WBBL) pour Brisbane Heat avant de revenir au tennis en 2016.

Barty a publié une mise à jour sur son compte Twitter, disant: “J’ai hâte de me détendre plus tard dans la journée et de regarder des légendes remonter le temps! Un travail fantastique de toutes les personnes impliquées, puis-je prendre un verre ?? #TheBigAppeal.”

Le match est joué pour collecter des fonds et tous les bénéfices du match iront au Fonds de secours et de secours en cas de catastrophe de la Croix-Rouge australienne. Il se jouera entre Ponting XI et Gilchrist XI. Les feux de brousse en Australie ont fait plusieurs morts cette année et toute la communauté du tennis s’est également réunie pour collecter près de 6 millions de dollars AUSD pour les personnes touchées par la crise.

Tennis Australia a également organisé un match d’exhibition appelé «Rally for Relief» où de nombreuses stars du tennis se sont réunies pour collecter des fonds pour la même chose.

L’équipe Ponting XI est composée de Matthew Hayden, Justin Langer, Ricky Ponting (c), Elyse Villani, Brian Lara, Phoebe Litchfield, Brad Haddin (sem), Brett Lee, Wasim Akram, Dan Christian, Luke Hodge avec Sachin Tendulkar comme entraîneur .

L’équipe Gilchrist XI est composée d’Adam Gilchrist (c et wk), Shane Watson, Brad Hodge, Yuvraj Singh, Alex Blackwell, Andrew Symonds, Courtney Walsh, Nick Riewoldt, Peter Siddle, Fawad Ahmed (un de plus à être annoncé) avec Tim Paine comme entraîneur.

Le match d’exhibition de Bushfire Bash sera un concours de 10 overs-by-side, avec un Powerplay à cinq reprises, aucune restriction de bowling et des frappeurs incapables de sortir de la première balle qu’ils affrontent. Les joueurs de bowling n’auront pas de limites, les joueurs de champ peuvent allumer et éteindre à leur guise, tandis que les capitaines auront la possibilité de sous-frapper à l’intérieur et à l’extérieur pendant une manche.