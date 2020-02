Ashleigh Barty annonce une triste nouvelle avant les championnats de tennis hors taxes de Dubaï 2020

L’Australienne numéro un mondiale Ashleigh Barty a connu un début de saison tremblant, alors qu’elle a perdu face à la qualification Jennifer Brady lors du premier tour de Brisbane International. Plus tard, elle a compensé sa perte à Brisbane en remportant le titre à Adélaïde.

Cependant, maintenant, Barty s’est retirée des Championnats de tennis hors taxes de Dubaï 2020. Elle souffre d’une blessure au pied droit. Cela persiste depuis qu’elle s’est précipitée en demi-finale de son pays d’origine, le Slam, l’Open d’Australie 2020.

“C’est décevant” – Ashleigh Barty sur la défaite de l’Aussie Open

À Melbourne, Ashleigh Barty a perdu un match serré en demi-finale contre l’éventuelle championne Sofia Kenin. Elle n’était qu’à deux points de gagner les deux sets, mais la favorite de la maison a connu une défaite en deux sets lors des demi-finales de l’Open d’Australie 2020.

“C’est décevant. Mais ça a été un sacré été. Je veux dire, si vous m’aviez dit il y a trois semaines que nous aurions gagné un tournoi à Adélaïde, fait les demi-finales de l’Open d’Australie, je prendrais cela absolument tous les jours de la semaine », a déclaré l’Australienne après son lourd perte.

«Mais je me suis mis en position de gagner le match aujourd’hui. Je n’ai tout simplement pas assez bien joué les plus gros points pour pouvoir gagner. Je dois donner du crédit là où le crédit est dû. Sofia est sortie et a joué agressivement sur ces points et méritait de gagner », a ajouté Barty.

Simona Halep

Après le retrait de Barty de Dubaï, la numéro deux roumaine mondiale Simona Halep sera la tête de série.

La double championne d’Ukraine, Dubaï, Elina Svitona, a accepté un joker pour le tournoi. L’année dernière, elle a été battue par la Suisse Belinda Bencic, qui a ensuite progressé pour décrocher le titre aux Emirats Arabes Unis.

“Nous avons apprécié de nombreuses belles performances d’Elina Svitolina et nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau à Dubaï”, a déclaré Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubai Duty-Free. “Même si elle n’a pas pu remporter son troisième titre ici l’an dernier, elle sera encore une fois la favorite pour remporter le trophée.”

Elina-Svitolina

L’événement WTA de Dubaï débutera le 17 février 2020. Les champions du Grand Chelem Bianca Andreescu et Sofia Kenin seront présents pour le tournoi aux Émirats arabes unis.