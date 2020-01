Ashleigh Barty: “Ce que j’ai vécu cette année a été incroyable”

40 ans sans voir un joueur de tennis australien proclamer champion de l’Open d’Australie. C’est le temps qui s’est écoulé pour les fans australiens sans voir l’un de leurs joueurs lever le titre de champion. En dépit d’être Nick Kyrgios le joueur de tennis de mode dans ce pays, ces derniers temps les yeux sont rivés sur Ashleigh Barty, numéro un mondial actuel, et l’un des grands favoris pour quitter Melbourne Park en tant que champion. La joueuse a également comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments avant ses débuts demain contre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko.

Comment votre vie a changé en une année: “Je suis très excité de participer à ce tournoi en tant que numéro un mondial. Ce qui m’est arrivé tout au long de l’année a été incroyable, remportant mon premier Grand Chelem et devenant numéro un mondial. En plus de tout cela, je viens de faire le bien semaines ici en Australie, et j’espère à Melbourne que cette bonne dynamique continuera à se maintenir le plus longtemps possible. “

Triomphe à Adélaïde: “Évidemment, être champion quelques jours avant de commencer un Grand Chelem est très bien. Néanmoins, je pense que si je n’avais pas remporté la finale à Adélaïde, je continuerais à dire que ma préparation pour ce tournoi a été très bonne. Je suis heureux et je me sens très bien. physiquement. Cela a été très excitant de devenir champion d’un tournoi australien, car c’est une épine que j’ai toujours eu ces dernières années. Si j’avais déjà réussi à gagner à l’Open d’Australie, ce serait … “.

Pression pour jouer à la maison?: “Il est vrai que ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de moi et de mes chances de gagner ici. Pour moi, cela ne signifie pas qu’il y a une pression supplémentaire, car je ne lis pas les journaux ou les réseaux sociaux. Je joue à tous les tournois pour donner le meilleur de moi, le soutien et l’affection que j’ai reçus de tout le public australien ces derniers temps est incroyable, je sais que chaque jour je vais sauter sur le terrain pour jouer mon meilleur tennis et les récompenser de la meilleure façon que je connaisse. heureux de commencer demain soir. “

Cadre ouvert: “Il y a 128 joueurs dans la modalité masculine et 128 autres dans la modalité féminine qui peuvent gagner le tournoi. Je ne pense pas que vous puissiez exclure qui que ce soit. Tout le monde dans cette table mérite d’être ici et ils ont gagné leur droit de participer et de se battre pour obtenir ce qu’ils obtiennent.” autant que possible. Je pense que ces derniers temps, il a été démontré que les tournois ne sont pas toujours gagnés par les joueurs préférés. Mon défi est de briser cette statistique et de faire de mon mieux pour devenir un champion. “

Importance de jouer au Grand Chelem: “Vous pouvez vous faire sentir que vous jouez un tournoi de catégorie inférieure afin d’éviter la pression, mais je pense qu’il est également important de profiter de l’expérience. Il est important de profiter de tout ce qui entoure un Grand Chelem, car on ne peut pas jouer tous les semaines de Grand Chelem et encore moins de le faire à la maison devant tout votre public. Je ne jouerai pas ce genre de tournois toute ma vie, donc je les apprécie tous comme s’ils étaient les derniers à jouer. “

Maintenir le numéro un mondial: “Au cours de ces derniers mois, nous nous sommes battus très dur pour atteindre cette position. Ces derniers temps, la lutte pour le numéro un mondial a été très coûteuse, avec des alternances entre des joueurs de haut niveau tels qu’Osaka, Halep, Muguruza, Pliskova, .. Il est gratifiant de voir comment j’ai maintenu cette position ces derniers mois. J’essaie de travailler très dur pour me maintenir dans cette position aussi longtemps que possible “, a-t-il conclu.

