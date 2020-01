L’étape progressive du tournoi le rend bien réactif face au numéro 1 mondial, le local Ashleigh Barty. Ouverture aujourd’hui, avant RybakinaBarty a donné de nouveaux signes de sa supériorité en gérant les rythmes du match et de chaque jeu, ouvrant et déplaçant son rival avec une grande simplicité. Avec un 6-3 et un 6-2, Barty est déjà en huitièmes de finale, étant le premier à l’obtenir. Là, vous les verrez avec Riske ou Goerges.

.