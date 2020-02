Ashleigh Barty devance Karolina Pliskova et Simona Halep

Avec les éliminatoires de la Fed Cup et aucun tournoi WTA dans la semaine derrière nous, la liste de classement WTA mise à jour est restée où elle était il y a une semaine, sans changement dans le top 100. Ashleigh Barty est toujours leader du peloton, avec plus de 2200 points d’avance sur Simona Halep après avoir remporté le titre à Adélaïde et atteint la demi-finale de l’Open d’Australie.

Ashleigh quittera Dubaï la semaine prochaine en raison d’une blessure au pied, nécessitant plus de temps pour récupérer après une course difficile à domicile en janvier. Une autre demi-finaliste de l’Open d’Australie Simona Halep sera en action la semaine prochaine, sautant les qualifications de la Fed Cup et rassemblant de l’énergie pour Dubaï où elle a perdu en quart de finale il y a un an.

La Roumaine a 800 points d’avance sur Karolina Pliskova qui n’a pas pu égaler son résultat de l’année dernière à Melbourne, perdant un peu du terrain face aux joueuses devant elle et espérant un meilleur résultat à Dubaï. N ° mondial

4 Elina Svitolina n’a remporté que deux matches jusqu’à présent en 2020, subissant une défaite face à Anett Kontaveit en Fed Cup et recherchant de meilleures performances à Dubaï où elle a décroché une wild card après avoir oublié de signer à temps. Belinda Bencic a aidé la Suisse à atteindre les finales de la Fed Cup, battant Gabriela Dabrowski et s’inclinant face à la jeune arme Leylah Fernandez qui a délivré le seul point pour le Canada à égalité.

Bianca Andreescu était à Bienne, mais n’a pas pu aider le Canada à se battre pour la victoire globale, toujours aux prises avec une blessure au genou qu’elle a subie lors de la finale de la WTA l’an dernier, ne restant que dix points derrière Belinda Bencic sur la liste.

La championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin a mené les États-Unis contre la Lettonie lors des éliminatoires de la Fed Cup, battant Anastasija Sevastova avant de s’incliner face à Jelena Ostapenko, intervenant pour délivrer le troisième point décisif en double avec Bethanie Mattek-Sands.

Kiki Bertens, Serena Williams et Naomi Osaka complètent le top 10, les Japonais subissant une terrible défaite face à Sara Sorribes Tormo à Cartagena sur terre battue. Nous devons sortir du top 100 pour voir les premiers changements sur la liste, Shelby Rogers gagnant 24 places après le titre ITF 100 000 $ à Midland. Liste de classement WTA