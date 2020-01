Ashleigh Barty domine Marketa Vondrousova. Collins roule toujours

N ° mondial 1 Ashleigh Barty se qualifie pour la première demi-finale de la saison, battant Marketa Vondrousova 6-3, 6-3 en une heure et 21 minutes pour la quatrième victoire sur le Tchèque en autant de rencontres. Jouant mieux dans les moments cruciaux, Ashleigh a repoussé six occasions de pause sur sept, offrant quatre pauses après avoir remporté plus de la moitié des points de retour qui l’ont portée au-dessus.

Jouant pour la première fois depuis cette méchante blessure au poignet, Vondrousova a marqué deux victoires dominantes avant le choc de Barty, incapable de trouver le même niveau contre la meilleure joueuse du monde et terminant son voyage dans les huit derniers.

Un gaucher s’est brisé par amour au quatrième match à la suite d’une erreur de volée, tombant 3-1 derrière et permettant à Ashleigh de fermer l’ouvre après avoir repoussé une chance de pause au neuvième match. Ils ont échangé des pauses dans les matchs trois et quatre dans le deuxième set avant que Barty n’accorde une autre pause à 15 dans le septième match pour se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Servant dans le prochain match, l’Australien a défendu quatre occasions de pause et a franchi le sommet avec une autre pause dans le match neuf lorsque Marketa a marqué une tranche approchant. Barty affrontera une Américaine Danielle Collins en forme dans la bataille pour la place en finale, avec Collins renversant la 4e tête de série Belinda Bencic 6-3, 6-1 en une heure et quatre minutes.

Le demi-finaliste de l’Open d’Australie de l’année dernière était la figure dominante sur le terrain, ne servant que 48% mais perdant dix points en huit matchs de service, sans jamais faire face à des points de rupture et augmenter la pression de l’autre côté du filet.

Belinda était loin de ces chiffres, cédant la moitié des points derrière le tir initial et subissant quatre pauses pour propulser l’Américain dans les quatre derniers. S’installant sur un bon rythme dès le début, Danielle a converti la quatrième chance de pause du sixième match avec un retour gagnant, assurant l’ouverture du score avec un as au neuvième match après seulement 38 minutes.

Incapable d’imposer ses tirs, Bencic a perdu 3-0 dans le set numéro deux après un coup droit de Collins qui a scellé l’affaire avec une pause amoureuse dans le septième match pour rester sur le parcours du titre.