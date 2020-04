Ashleigh Barty: “Étrange de manquer la tournée de terre et d’herbe”

Le pouvoir de la confiance est plus fort et plus intense que toute autre chose dans le monde du tennis, et plus chez les joueurs avec autant de potentiel que dans le cas de l’Australien Ashleigh Barty. La joueuse née à Ipswich donne de sérieux avertissements sur son potentiel depuis plusieurs années, protégée par une vitesse de balle plus que remarquable et une grande capacité à se déplacer sur le terrain. Elle est le modèle de joueuse qui prévaut sur le circuit ces derniers temps, dans le groupe de Karolina Pliskova, Naomi Osaka ou Simona Halep.

La numéro un actuelle dans le monde a analysé comment elle vit cet enfermement: “Nous vivons un moment unique et différent et c’est pourquoi nous nous sentons tous un peu étranges. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre que la situation s’améliore, car ce n’est pas entre nos mains. Le tennis est un sport très international. et il y a une possibilité que nous soyons les derniers à rejoindre, puisque nous voyageons constamment à travers le monde. En Australie, la situation était bonne parce que la pandémie ne nous a pas autant touchés là-bas et c’est pourquoi les tournois qui y ont été organisés se sont déroulés avec normalité “, at-il déclaré dans des mots recueillis par le site officiel de la WTA.

Comment vivez-vous ces temps sans tennis?: “Je suis une personne qui me considère compétitive et à la maison, j’essaie de la garder. Parfois avec Gary, nous jouons quelques trous de golf et faisons des compétitions. Aussi quand je suis à la maison, j’essaie de faire des puzzles ou des puzzles pour exercer mon esprit. Je me sens comme ce gars les choses peuvent être utiles, donc je ne pense pas tellement au massacre qui se produit partout dans le monde à cause du coronavirus. “

Il a des conversations avec de nombreux joueurs de tennis sur le circuit: “Je suis en contact constant avec certains joueurs sur le circuit pour m’assurer qu’ils vont bien et que leurs familles sont également en bonne santé. J’ai parlé avec certains comme Kiki Bertens, Julia Goerges, Simona Halep ou Petra Kvitova, car ce sont certains des joueurs avec ceux qui ont le plus de contacts sur le circuit. “

La saison de l’argile et de l’herbe a été suspendue: “Sans aucun doute, c’est quelque chose de très étrange. En Australie, beaucoup prédisaient déjà que cela pourrait se produire, car nous voyions comment la pandémie augmentait dans certains pays. Lorsque les tournois ont commencé à être suspendus, vous étiez très perplexe et vous avez pensé: ‘¿ Est-ce que ça se passe vraiment? “J’adorerais faire de la compétition, car le tennis est ma passion, mais il faut toujours prendre le côté positif des choses. Passer du temps avec ma famille dans l’une des plus belles saisons de l’année en Australie est Super. J’espère que les choses s’améliorent au fil des jours. “

Week-ends sans sport: “La vérité est que je suis un peu perdu, surtout le week-end. Pendant la semaine, vous vous entraînez ou travaillez, mais ils viennent les jeudis, vendredis, samedis et dimanches et vous voyez qu’il n’y a pas de sport et vous êtes stupéfait. Je me demande quel jour C’est le cas. Nous vivons un moment si étrange, en particulier dans le sport, où la situation est arrêtée. En Australie, tout est également arrêté, et nous qui sommes une nation sportive, manquer de sport est très étrange. “

