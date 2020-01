Ashleigh Barty évite d’être expulsé du terrain pendant que la tournée d’adieu de Caroline Wozniacki se poursuit

La n ° 1 mondiale Ashleigh Barty s’est assurée qu’il n’y avait pas de hoquet lors de son match de deuxième tour à l’Open d’Australie tandis que Caroline Wozniacki prolongeait sa carrière.

Après un début lent dans son premier match lundi, il n’y a pas eu de répétition de cela pour Barty car le champion de Roland Garros a fait face à des conditions de jeu difficiles pour battre Polona Hercog 6-1, 6-4.

Le premier set n’a duré que 18 minutes, mais Hercog a fait un meilleur combat dans le deuxième set.

Barty, cependant, était un vainqueur confortable sur une Rod Laver Arena venteuse.

“Un autre match sans faute aujourd’hui et je suis vraiment heureux de m’en sortir”, a déclaré l’Australien. «C’était très différent de bout en bout. Le vent a joué un rôle énorme et Polona a le pouvoir de vous faire sauter du terrain. Il s’agissait juste de faire autant de balles que possible.

«C’est agréable de jouer devant une foule remplie et de jouer sur ce magnifique terrain. Merci beaucoup.”

Prochaine étape pour Barty, la 29e tête de série, Elena Rybakina, qui a battu la Belge Greetje Minnen 6-3, 6-4.

Pendant ce temps, la championne de l’Open d’Australie 2018 Wozniacki a bouleversé Dayana Yastremska en deux sets pour continuer sa carrière pendant au moins un match de plus.

L’ancienne n ° 1 mondiale avait annoncé avant le premier Grand Chelem de l’année qu’elle prendrait sa retraite après le tournoi.

Et mercredi, elle a vaincu Yastremska 7-5, 7-5 pour atteindre le troisième tour.

Wozniacki a pris un mauvais départ alors qu’elle était 5-1 eo2n dans le premier match, mais elle s’est ressaisie pour remporter la victoire en deux heures et a opposé Ons Jabeur de Tunisie.

«C’est un peu émouvant pour moi.» @ CaroWozniacki remercie la foule de Margaret Court Arena de l’avoir aidée à traverser un match difficile du deuxième tour # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/qklQ5qdW09

– #AusOpen (@AustralianOpen) 22 janvier 2020

«Elle est sortie vraiment en volant. Elle a frappé si fort et si précisément et je ne savais tout simplement pas quoi faire », a déclaré le Danois. «Elle a commencé à commettre quelques erreurs supplémentaires et j’ai obtenu un peu plus de profondeur sur le ballon et j’ai essayé de mélanger le rythme.

«De plus, la foule a vraiment pris du retard, donc c’était spécial.

«J’étais vraiment nerveux à l’approche de mon match du premier tour et je me sentais assez calme, mais il est rapidement devenu 5-1 et je pensais que je serais là pour 30 minutes. Essayez de le prendre.

