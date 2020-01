Ashleigh Barty: “Faites-moi confiance quand j’en ai besoin”

Pendant un instant, Rod Laver Arena craignait de manquer de son joueur préféré au premier tour de la Open d’Australie. Ce fut le début de Ashleigh Barty et devant, une combative Lesia Tsurenko a menacé un set de signer ce qui aurait été la grande surprise du tournoi. Enfin, l’Australien l’a renversé avec une grande maîtrise, montrant que pour être numéro un, il faut aussi savoir souffrir dans les mauvais moments.

Commencez par l’effroi. «Le match est ce que vous avez vu. Je pense qu’il jouait avec un peu de pression, j’ai fait trop d’erreurs, mais j’ai pu serrer les vis dans le deuxième set et m’enfuir avec lui. Bien sûr, c’était décevant de ne pas démarrer aussi bien que je l’aurais souhaité, mais c’était même bien de devoir resserrer les vis et de s’échapper avec elles dans les deuxième et troisième sets. »

Tsurenko, un adversaire coriace. «C’est une adversaire incroyablement coriace, elle sert très bien, elle peut couvrir le terrain à tout moment. Je sais que récemment, il n’a pas eu une bonne performance à cause de blessures, mais il travaille pour récupérer son meilleur tennis. Il frappe la balle loin devant, il peut manipuler tout le court. Dans le deuxième set, je l’ai ramené de ma part, c’était important, imposant mon style de tennis. J’étais frustré parce que je ne frappais pas comme je voulais, donc je n’étais pas content de ne pas avoir atteint mes objectifs. Corriger quelque chose et le réparer aussi rapidement dans le deuxième set était vraiment important. »

Soutien aux personnes. «Je ne sais pas très bien ce que les gens ressentaient. Je me sentais à l’aise de savoir que je devais simplement changer quelques choses, m’ajuster, essayer de tourner le jeu en ma faveur. La foule était incroyable, aussitôt que j’ai retrouvé le ton, ils sont devenus de plus en plus influents dans la rencontre. C’était assez agréable de jouer devant un tel public ce soir. »

Tension au début. «Le premier tour est toujours différent. Au Slams, tout semble très chaotique car il y a beaucoup de monde, chaque joueur est occupé avec son individuel, double, mixte, sa famille, ses entraîneurs, tout. Lorsque vous pouvez séparer cela de votre pas sur le terrain, c’est quand vous pouvez faire un peu mieux, jouer mieux, vous sentir à l’aise sur la piste. Vous devez apprendre à y faire face, à vous améliorer en même temps. »

Nouveau retour après avoir perdu le premier set. «Vous devez toujours vous battre, quel que soit le score. Vous pouvez déjà être un set down et presque hors de combat, l’important est d’essayer de vous battre pour le point suivant. Chaque point a la même valeur, vous devez donc les jouer du mieux possible. Savoir que je pourrais revenir autant de fois après un premier set perdu est positif, mais je préfère ne pas être dans cette situation. Néanmoins, il est bon de savoir que j’ai la capacité de me faire confiance quand j’en ai besoin. »

.