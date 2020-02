Ashleigh Barty fixe un rendez-vous en demi-finale avec Petra Kvitova

Top-graine Ashleigh Barty et huitième graine Petra Kvitova s’affronteront en demi-finale du Qatar Total Open à Doha dans la première moitié du tirage. Svetlana Kuznetsova et neuvième graine Aryna Sabalenka s’affronteront pour une place dans la moitié inférieure du tirage.

Jeudi, Barty a battu la 11e tête de série Garbine Muguruza 6-1, 6-7 (4), 6-2 en une heure et 53 minutes. Kvitova a sauvé deux points de set – dans le deuxième set – pour remporter une victoire de 7-6 (2), 7-6 (4) Ons Jabeur dans leur dernier match de huit en une heure et 44 minutes.

Parlant du match et de la façon dont elle a réussi à gagner, Kvitova a déclaré: «Je suis heureux de la façon dont j’ai pu gérer ces bris d’égalité à coup sûr. Donc, je suis vraiment content d’avoir amélioré quelque chose. C’était difficile avec la foule aussi, avec le vent, des conditions différentes aujourd’hui, c’est sûr.

Donc, je suis vraiment content qu’avec une joueuse très talentueuse comme elle est, avec la bonne touche, j’ai pu jouer un bon match ». Pendant ce temps, Kuznetsova bouleversé Belinda Bencic 6-4, 6-4 en une heure et 35 minutes pour atteindre les demi-finales de l’épreuve pour la première fois depuis 2007.

Cette victoire a également marqué la victoire de 19 matchs de Kuznetsova dans l’événement, la mettant à égalité avec Caroline Wozniacki en tant que joueuse avec le plus grand nombre de victoires. Un heureux Kuznetsova a partagé: «J’ai des souvenirs incroyables. C’était la première fois que je battais Justine [Henin] ici [in the 2004 semi-finals] et c’était comme si j’étais un enfant, j’avais 19 ans …

Je suis passé du n ° 30-quelque chose au n ° 13 ou n ° 14 et c’était incroyable. C’était il y a si longtemps, c’était comme une autre vie, mais ça m’est vraiment arrivé – je ne l’ai pas vu dans les films. Et me revoilà en demi-finale. Je ne m’y attendais pas si tôt.

J’ai travaillé dur pour cela et c’est bien que le travail soit payant ». L’adversaire russe, Sabalenka, a battu Saisai Zheng en quart de finale. Le Biélorusse, est venu d’un set down, pour l’emporter 3-6, 7-6 (2), 6-3 en deux heures et 20 minutes. Crédit photo: WTA Twitter