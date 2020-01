Ashleigh Barty: “J’ai mieux joué qu’au premier tour”

Joueur de tennis australien Ashleigh Barty a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments après avoir battu la Slovène Polona Hercog aujourd’hui dans le match correspondant au deuxième tour de l’Open d’Australie 2020. Le numéro un mondial actuel a également parlé du grand nombre des dons que le pays australien reçoit des meilleurs joueurs de tennis des deux circuits.

Le match d’aujourd’hui par rapport au premier tour: “Ce sont des matchs très différents. Celui de l’autre jour était le premier et je venais de m’entraîner très peu sur ces pistes. Un autre facteur différent a été la météo, car aujourd’hui il y a eu plus de vent et je pense que cela a profité de mon jeu. Aujourd’hui Je me suis retrouvé très à l’aise sur la piste, sans faire beaucoup d’erreurs directes et avec la mentalité nécessaire pour que le jeu ne soit pas compliqué, encore moins. Je pense que je vais dans le bon sens. “

Match suivant: “Je ne sais toujours pas qui sera mon adversaire au troisième tour, mais j’ai encore deux jours pour préparer ce match. Ma tête est déjà dans le match de double demain, où je ferai mes débuts avec Julia Goerges. Je veux vraiment jouer en double et jouer un bon rôle. Ce sera très excitant d’alterner les deux modalités. J’adorerais jouer un bon rôle dans chaque tournoi. Nous verrons comment nous allons. “

Don de Zverev et d’autres joueurs: “C’est incroyable le grand nombre de personnes unies pour cette bonne cause. Heureusement pour les Australiens, il y a beaucoup de personnes impliquées dans les incendies qui sévissent dans ce pays ces dernières semaines. Il est incroyable que beaucoup de joueurs de tennis aident avec des dons pour essayer de retourner normalité aussi rapidement que possible. Les pompiers font un travail formidable et tout ce qui se passe est incroyable. “

Possibilité de jouer sur d’autres pistes et décalage horaire: “La vérité est que je n’ai aucune préférence pour jouer sur le terrain central ou sur d’autres terrains attenants. Je n’ai pas non plus de préférence pour jouer le jour ou la nuit. J’essaie simplement de faire de mon mieux à chaque match. Il y aura des joueurs qui préfèrent jouer dans l’un ou l’autre.” conditions, mais honnêtement je m’en fous “, a conclu la joueuse autrichienne, qui au troisième tour sera mesurée par la Kazakh Elena Rybakina.

.