Ashleigh Barty: «J’ai vraiment apprécié cette expérience»

Ashleigh Barty Il était à un pas de mettre fin à une malédiction de quarante ans sans un joueur local dans le Open d’Australie. Cette cible l’a arraché de ses mains Sofia Kenin, même si le numéro un mondial avait des options pour gagner ce match en deux sets. Cependant, le destin voulait qu’elle finisse par perdre deux manches, une expérience dont elle pourrait tirer plusieurs leçons. Celui d’Ipswich a fait ressortir son côté le plus mûr et le plus philosophique pour conclure un mois de janvier très intense au cours duquel il s’était davantage concentré sur lui que les autres rivaux.

Ce n’était pas son jour. «C’était un match dans lequel je ne me sentais pas trop à l’aise, je sentais que mon plan principal ne fonctionnait pas, je n’étais pas en mesure d’exécuter les points comme je le voulais. Ensuite, j’ai essayé de chercher un plan B et un plan C, j’ai dû creuser pour trouver un moyen, mais ils n’ont pas fonctionné non plus. Je sais que j’ai eu une balle de set dans chaque set, ce qui est décevant. Bien que ma seule option était de continuer à me battre, je me voyais toujours avec des opportunités de gagner le match. »

Reflet positif du mois de janvier. «Perdre aujourd’hui est décevant, bien sûr, mais ce fut un été infernal. Autrement dit, si vous m’aviez dit il y a trois semaines que je serais champion à Adélaïde et que j’atteindrais ensuite les demi-finales de l’Open d’Australie, je le prendrais sans aucun doute, en aucune circonstance. Aujourd’hui, je me suis concentré sur la victoire de ce match, mais je n’ai pas pu jouer des points importants, pas assez bien pour gagner. Vous devez donner tout le mérite que vous méritez à Sofia, qui est sortie pour jouer de manière agressive et grâce à ces points, elle a remporté la victoire. »

Les armes de Kenin. «Elle a la capacité de s’adapter continuellement, d’essayer différentes choses à chaque match, de toujours contrôler le centre du terrain. Je sentais qu’elle pouvait le faire facilement, je la voyais toujours sur le terrain, essayant de mettre en place chaque échange dès la première balle. Selon les moments où elle devient une joueuse extrêmement sûre, elle aime voir le ballon sur ses cordes, elle joue très bien. Après sa victoire aujourd’hui, elle devient déjà l’une des dix meilleures joueuses du monde. Lundi, nous la verrons entrer dans le top10, elle mérite donc tout le respect et la reconnaissance, elle a joué un tournoi exceptionnel. En fait, il a eu une expérience exceptionnelle au cours des douze derniers mois, vous devez donc lui donner les applaudissements qu’il mérite. Aujourd’hui, il a mieux joué les points clés. »

Pression pour le contexte. «Pas du tout, j’avais déjà participé à une demi-finale du Grand Chelem. Il est clair qu’être à la maison, tout est différent, mais j’ai vraiment apprécié l’expérience. J’adore être là-bas, j’ai adoré jouer chaque minute en Australie en janvier. J’aurais sûrement eu l’occasion d’avancer un tour de plus, mais aujourd’hui nous n’avons pas pu y arriver. »

Leçon à prendre «J’ai beaucoup appris au cours du mois dernier, j’ai surtout appris des expériences dans lesquelles j’ai été battu, mais j’ai apprécié chaque minute. Je n’attendrai pas un an pour les mettre en pratique, mais je le ferai à partir de la semaine prochaine, de la prochaine fois que je vais sur la piste, la prochaine fois que je me réveille tous les matins. Vous devez apprendre de chaque expérience, c’est ainsi que nous avons grandi en équipe. »

Futur à court terme. «Comme nous le faisons à la fin de chaque tournoi, à la fin de chaque expérience sur la route, il est maintenant temps de nous informer de ce qui s’est passé, d’en profiter et de le célébrer. On n’a pas ces opportunités chaque semaine. Nous apprécions les expériences et nous apprenons donc d’eux, de toutes celles que nous avons eues le mois dernier. Plus tard, nous commencerons à préparer les prochains tournois. Dubaï sera le prochain événement à contester, au Moyen-Orient. »

