Ashleigh Barty l’emporte sur Danielle Collins pour atteindre la finale

N ° mondial 1 Ashleigh Barty traverse la 13e finale de la WTA, battant Danielle Collins 3-6, 6-1, 7-6 en une heure et 55 minutes pour rester sur la trajectoire du premier titre devant les supporters locaux. Après une défaite précoce à Brisbane, Ashleigh était prête à donner le meilleur d’elle-même à Adélaïde et à poursuivre le meilleur résultat possible avant l’Open d’Australie où elle est parmi les favorites pour aller jusqu’au bout.

Néanmoins, le premier joueur mondial a dû creuser profondément pour évincer un Américain en forme qui aime jouer sous, produisant un tennis incroyable cette semaine et prenant un bon départ aujourd’hui également avant de tomber dans le bris d’égalité décisif.

Barty a battu Collins deux fois sur terre battue l’année dernière et ce fut une rencontre complètement différente aujourd’hui, l’Américain perdant son service une fois dans les sets un et trois. Même cela a suffi à Ashleigh pour franchir la ligne d’arrivée en premier, tirant 14 as et subissant deux pauses sur seulement trois occasions offertes à son adversaire.

Danielle a été la joueuse à battre jusqu’à présent cette semaine à Auckland et elle l’a certainement prouvé lors du premier match, tenant amoureux d’un as lors du premier match et forçant une erreur de Barty à prendre une pause et à se forger un avantage instantané.

Servant à 4-2, l’Américaine a fauché l’avant de ses coups de fond pour repousser trois occasions de pause, ramenant le match à la maison et scellant le set avec un vainqueur du coup droit au neuvième match après 29 minutes. Augmentant son niveau, la favorite de la foule n’a perdu que cinq points derrière le premier tir du set numéro deux, cassant Collins après une double faute dans le match deux et prenant cinq points consécutifs au retour à 3-0 pour augmenter l’avantage suite à une erreur de revers de son adversaire.

Collins a sauvé deux points de set dans le sixième match avant qu’Ashleigh ne scelle le set avec une prise à 15 lors du prochain match, passant moins de 30 minutes sur le terrain et cherchant à sceller l’affaire dans le décideur. Là, l’Américaine a récupéré ses tirs pour rester en contact avec l’Aussie lors des six premiers matchs avant que Barty ne devance avec un coup droit sur la ligne gagnante, faisant un grand pas vers la ligne d’arrivée.

Danielle a pris un temps mort médical pendant la pause et a volé le service d’Ashleigh quand ils sont revenus pour égaliser le score à 4-4, restant au coude à coude jusqu’au bris d’égalité où Barty a progressé 4-2 avec un service en plein essor. Collins a riposté pour rester en contact avant que son revers ne trouve le filet à 5-6, envoyant Barty en finale et se concentrant sur l’Open d’Australie où elle était demi-finaliste il y a un an.