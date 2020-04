Ashleigh Barty: “Nous ne savons pas quand le tennis reviendra”

Il n’y a pas de détente possible, rien ne peut être tenu pour acquis dans un circuit aussi compétitif que celui des femmes. La même chose que l’Australien doit penser Ashleigh Barty, comme la grande majorité des joueurs de tennis, est confiné à son domicile, se préparant physiquement au retour du tennis à la normale. Le demi-finaliste de ce dernier Open d’Australie avait de grands espoirs pour cette 2020, avec pour objectif de défendre le numéro un mondial le plus longtemps possible et de pouvoir ajouter quelques titres importants au circuit, après avoir remporté la saison dernière à Roland Garros.

L’Australienne avertit depuis longtemps de son potentiel, et curieusement c’est en 2019 qu’elle a fait émerger son apogée. Cette saison, elle avait déjà réussi à se proclamer championne du tournoi d’Adélaïde grâce à un niveau de tennis spectaculaire, trouvant des coups gagnants avec une relative facilité et affichant une mobilité magnifique. L’arrêt de tennis dû au coronavirus semble l’avoir ralenti. Pourra-t-il revenir à son meilleur tennis quand tout reprendra?

Le numéro un mondial actuel ne croit pas que le tennis puisse revenir à la mi-juillet: “Ce sont des moments très difficiles pour tout le monde. Il est difficile de s’entraîner avec la même intensité que toujours, car il ne semble pas que le tennis puisse revenir à la date fixée. Toutes les personnes sur le circuit ne savent pas à 100% quand nous jouerons à nouveau, et certains craignent même que nous ne puissions plus le faire cette saison. J’espère que nous pourrons le faire, appuyer sur un interrupteur et tout reviendra à la normale “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par Essentialy Sports.

À quel point la situation a changé en quelques semaines: “C’est très étrange tout ce qui se passe dans le monde et évidemment aussi dans le tennis. Vous passez d’une préparation sur terrain dur pour les tournois d’Indian Wells et de Miami à un retour en Australie en raison de la situation que nous vivons. Tous les joueurs de tennis ont vécu cela. Avant le retour du tennis, nous devons savoir s’il n’y a aucun risque de contagion pour nous. “

Barty avoue qu’il est en contact avec de nombreux joueurs sur le circuit: “Selon les dernières nouvelles, il y a de fortes chances que certaines compétitions nationales se déroulent pour suivre le rythme et je pense que c’est une bonne idée. J’ai parlé à beaucoup de joueurs de tennis avec qui je m’entends très bien sur le circuit et nous parlons continuellement du moment où nous nous reverrons sur le circuit. Ils ont tous cette incertitude et attendent de nouvelles informations “, a conclu le numéro un mondial.

