Ashleigh Barty offre des performances de haute qualité pour renverser Elena Rybakina

N ° mondial 1 Ashleigh Barty est au quatrième tour de l’Open d’Australie après un triomphe dominant 6-3, 6-2 sur une Kazakh en forme Elena Rybakina en une heure et 18 minutes. Rybakina avait remporté 11 des 12 premiers matches de la saison avant cette rencontre mais n’avait aucune chance aujourd’hui, luttant à la fois sur le premier et le deuxième service pour subir cinq pauses sur neuf opportunités offertes à l’Australien qui avait à peine mis un pied de côté.

Barty a perdu le service deux fois, mais personne ne pouvait remarquer qu’après cette performance impressionnante au retour, frappant 28 vainqueurs et 16 fautes directes pour laisser le jeune loin derrière et marcher dans les 16 derniers. La favorite de la maison a décrit la victoire comme sa meilleure au cours de la L’été australien jusqu’à présent, profitant de chaque minute sur le terrain et espérant que la même chose se produira dans les matchs à venir.

Elena a pris le meilleur départ possible, brisant le numéro un mondial. 1 amoureuse lors du premier match avant qu’Ashleigh ne lui ait forcé une erreur lors du deuxième match pour effacer le déficit et revenir du côté positif du tableau de bord. Trouvant la portée au retour lors de ces premiers matchs, la Kazakhstanienne percutante a renvoyé une gagnante de coup droit qui lui a valu une autre pause au troisième match, gaspillant des points pour une avance de 3-1 et permettant à Ashleigh de revenir en arrière et d’égaliser le score. à 2-2.

L’Aussie a délivré trois prises de commandement dans le reste du set et Rybakina n’a pas pu suivre ce schéma, manquant une volée facile pour subir une pause dans le sixième match pour envoyer le rival 4-2 devant. Elena a repoussé un point de set avec un vainqueur de service dans le huitième match avant qu’Ashleigh ne ferme le set avec un coup droit sur la ligne gagnante lors du prochain match pour un 6-3 après 32 minutes.

Un autre coup droit en bas de la ligne a permis à Barty de prendre une pause anticipée dans le deuxième set, l’Australien repoussant trois chances de pause dans le prochain match pour confirmer l’avance et se rapprocher de la ligne d’arrivée. Ashleigh a de nouveau éclaté au cinquième match et a repoussé les occasions de pause aux matchs six et huit pour sceller l’accord et franchir le sommet avec style.

“C’était vraiment difficile; je sentais que je devais être allumé. Beaucoup de matchs étaient longs et difficiles et heureux de sortir d’eux au bon moment. C’était le meilleur match que j’ai joué cet été jusqu’à présent. ; c’est pourquoi je m’entraîne et travaille si dur – pour venir ici, j’aime chaque minute de jouer devant les fans à domicile “, a déclaré Barty.