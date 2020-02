Ashleigh Barty parle d’être le numéro un mondial et de cricket

Il ne jouit peut-être pas de l’attention médiatique et du charisme des autres joueurs qui l’ont remplacé, mais Ashleigh Barty Elle s’est déjà révélée être une joueuse spectaculaire et possède les armes nécessaires pour se perpétuer dans cette position. Il dispose d’une large marge de points par rapport au deuxième classé (plus de 2000) et est conscient que même si les résultats attendus n’arrivent pas lors des derniers tournois du Grand Chelem, il a atteint une régularité qui lui permet de continuer de progresser et d’essayer de s’arrêter des airs de rébellion permanents qui ravagent son règne. Dans les prolégomènes de WTA Premier 5 Doha 2020, l’Australien a réfléchi sur diverses questions et a laissé des déclarations intéressantes qui méritent d’être évaluées.

-Équilibre de vos premiers tournois en 2020. “Je sens que j’ai eu une bonne performance. C’était difficile de prendre la défaite à Adélaïde, mais la façon dont je me suis battu pour remporter le titre à Brisbane était inoubliable. Le mois était super, j’ai senti le soutien du public et j’étais désolé de mettre fin à ce sentiment amer pour ne pas avoir pu être en finale de l’Open d’Australie. J’aurais aimé aller sur la piste samedi pour tenter d’obtenir le titre, mais il faut valoriser ma performance positivement. Kenin a joué un super match, beaucoup de gens l’ont sous-estimée et continuent de le faire. Elle est déjà une grande championne, elle a considérablement amélioré son tennis et est qualifiée pour de grands succès “, a déclaré l’Australienne.

-Attentes pour le tournoi de Doha. “Je me sens bien. J’ai eu l’occasion de prendre une dizaine de jours de congé, j’avais besoin de me déconnecter du tennis et de récupérer de l’énergie. Parfois, il faut prendre ce genre de décisions à long terme, mais être avec la famille, se reposer et faire d’autres choses est la une meilleure thérapie pour penser à une carrière longue et réussie et avoir la motivation pour continuer à travailler. Je participe à ce tournoi pour la première fois de ma carrière et j’ai une grande motivation pour bien le faire “, a déclaré une femme qui rencontrera Laura Siegemund au premier tour.

-Pression d’être le numéro 1 mondial. “Évidemment, je vois comment toutes les filles s’améliorent continuellement et veulent prendre cette position loin de moi, mais je ne ressens pas de pression supplémentaire pour cela. C’est plutôt une motivation pour travailler dur car c’est excitant de voir comment quelqu’un peut me défier sur la piste. Cela fait trois ans que je suis fantastique sur le circuit après être passé à un autre sport et la vérité est que je suis très content.

-Votre passe à travers le cricket. “Je ne savais pas si je jouerais à nouveau au tennis. Je suis un fou de cricket, c’est quelque chose d’identité culturelle forte en Australie et j’ai dû essayer ce sport et me déconnecter du tennis pendant un certain temps. Je pense que cela m’a aidé à devenir un meilleur joueur de tennis maintenant.” au moment de faire quelques mouvements. J’ai vécu de grandes expériences, rencontré des gens incroyables et appris beaucoup de choses sur ce sport que je peux mettre en pratique dans ma vie de joueur de tennis “, a-t-il déclaré.

-Admiration par Djokovic. “C’est un athlète incroyable, un excellent ambassadeur du tennis à travers le monde et une personne formidable. Nous le considérons déjà comme un Australien de plus dans mon pays ayant remporté tant de fois là-bas. J’essaie de ne pas avoir d’idoles ou de grandes références, je veux moi-même et la magie du tennis vous donne le fait que nous avons tous des styles très différents et des personnalités variées sur le terrain. Je voudrais construire mon propre chemin et avoir une identité reconnaissable “, a révélé Barty.

