Ashleigh Barty parvient à se venger de Riske pour garder le rêve australien en vie

Preuve de feu qui a eu le numéro un mondial et grand espoir «australien» à Melbourne. Barty frêne a pu se débarrasser, non sans souffrance, du combat américain Alison Riske en trois manches (6-3, 1-6 et 6-4). Après le premier set, il semblait que l’Australien n’aurait pas trop de mal, mais Riske a pris un excellent set de sa manche et a mis Barty dans une pause, qui a fini par briser la résistance de l’Américain dans un troisième set fou et dynamique pour se venger la défaite subie dans le passé Wimbledon. Accédez ainsi à vos deuxièmes trimestres consécutifs Open d’Australie où il entrera en collision avec Petra Kvitova dans ce qui sera un vrai grand match.

