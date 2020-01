Ashleigh Barty peut-elle remporter l’Open d’Australie?

“Aujourd’hui a probablement été mon match le plus pointu que j’ai joué. Je me sentais vraiment à l’aise de me déplacer sur le terrain. J’avais l’impression d’avoir trouvé le milieu de la raquette beaucoup plus tôt que mes autres matchs …”, a déclaré Ashleigh Barty après avoir remporté son troisième ronde à l’Open d’Australie contre Elena Rybakina.

Elle se dirige vers la ligne d’arrivée à Melbourne, mais Barty a beaucoup fait au cours de la saison 2109 pour devenir la joueuse n ° 1 mondiale aujourd’hui. Elle est confiante et analytique pour décrire sa façon de réussir pour son équipe mais surtout pour elle-même.

“La plupart du temps, ce n’est pas la façon dont vous commencez, mais la façon dont vous continuez le match à travers chaque point.” Barty s’entraîne dur pour travailler sur son jeu et penser à ses adversaires “Je sais que si un joueur va me battre, il va falloir qu’il joue un match de très haute qualité pendant une longue période.”

Cela a été prouvé non seulement récemment en Australie mais tout au long de la dernière saison 2109. Ashleigh Barty joue sans fatigue. Elle a ses normes et à chaque fois sur le terrain fait de son mieux pour les respecter. Elle a remporté Miami contre Karolina Pliskova la saison dernière, puis quelques mois plus tard en remportant l’Open d’Italie en double avec sa première partenaire Victoria Azarenka.

Un mois plus tard, c’était le titre de Roland-Garros sur Marketa Vondrousova. Le même mois, elle avait gagné Birmingham contre Julia Goerges et la finale WTA, elle avait splendidement gagné contre Elina Svitolina. Lorsque Barty arrive sur le court, les fans et la foule ne peuvent s’empêcher de penser qu’elle réalisera son sommet de l’excellence comme elle l’a fait auparavant et très rarement la communauté du tennis a tort.

Mais elle a eu quelques “ hoquets ” entre les deux quand elle a fait ses courses à Jennifer Brady à Brisbane avec des sets droits aussi. Elle était déterminée à revenir sur la planche à dessin et l’a fait à Adélaïde en remportant non seulement un match mais en remportant le titre de Dayana Yastremska.

Elle sait qu’elle n’est pas infaillible et dit que «j’identifie les domaines sur lesquels je dois travailler chaque jour, peu importe que ce soit la première ou la deuxième semaine … nous pratiquons ces domaines, nous nous débarrassons». Pour Ashleigh Barty, remporter un titre n’est pas la fin d’une victoire ou d’un travail acharné, c’est juste le début.

Elle mentionne que sa route vers un tennis excellent ne s’arrête jamais et dit d’elle et de son équipe que “nous essayons d’améliorer 1, 2, 3% chaque jour.” Barty est-elle capable de remporter l’Open d’Australie? “Eh bien avec son sac de confiance , son habileté et ses manœuvres tactiques et la foule derrière elle, il lui serait difficile de faire autre chose.