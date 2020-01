Ashleigh Barty philosophique après la sortie: «Je ne pouvais pas exécuter comme je le voulais»

Ashleigh Barty admet qu’elle n’était tout simplement pas à la hauteur lors de sa défaite en demi-finale de l’Open d’Australie contre Sofia Kenin car elle n’a pas trouvé de réponses aux questions posées par l’Américaine.

La n ° 1 mondiale était clairement la favorite contre Kenin, mais elle a subi une défaite de 7-6 (8-6), 7-5 sur la Rod Laver Arena.

Barty a certainement eu des chances alors qu’elle était 6-4 dans le bris d’égalité, mais a fini par perdre quatre points consécutifs alors que l’Américaine a pris le premier set.

L’Australienne s’est également retrouvée au service du deuxième set alors qu’elle était 5-4, mais a perdu les trois derniers matchs alors que Kenin a terminé la victoire.

“Je pense [it was] un match où je ne me sentais pas très à l’aise “, a déclaré Barty, arrivée à la conférence de presse d’après-match avec sa nièce Olivia. «Je sentais que mon premier plan ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas exécuter comme je le voulais. J’ai essayé d’aller [plan] B et C. Je pense que j’ai dû creuser et trouver un moyen.

«Je suis à deux points de gagner cela en deux sets, ce qui est décevant.

“Sachant que je devais me battre et abandonner, je me suis quand même donné une chance de gagner le match.”

Est-ce que @ashbarty regardera cette demi-finale? 🎞️

“Nan pote… je l’ai vécu, je l’ai joué, je sais ce qui s’est passé.” # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/pXAg4jaqVl

– #AusOpen (@AustralianOpen) 30 janvier 2020

Elle a ajouté: «Je me suis mise en position de remporter le match aujourd’hui et je n’ai tout simplement pas assez bien joué les plus gros points pour pouvoir gagner.

«Je dois donner du crédit là où le crédit est dû. Sofia est sortie et a joué agressivement sur ces points et méritait de gagner. »

