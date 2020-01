Ashleigh Barty produit son «meilleur match» cette année pour participer à l’Open d’Australie

Ashleigh Barty a fait face à une pression précoce d’Elena Rybakina, mais elle a réussi le test pour atteindre le quatrième tour de l’Open d’Australie.

Le numéro un mondial est reparti avec la victoire 6-3, 6-2 à la Rod Laver Arena, mais au départ ce n’était pas facile.

Le match a commencé avec quatre interruptions consécutives de service avant que Barty ne tienne enfin le cinquième match et sa troisième pause dans le match suivant lui a permis de prendre la tête en un set.

Elle a ensuite commencé le deuxième set avec une pause dans l’ouverture avant de s’enfuir avec les choses.

«C’était très difficile. Je sentais que je devais vraiment être allumé beaucoup de ces matchs étaient longs et difficiles », a déclaré le champion de Roland Garros.

«J’étais vraiment heureux aujourd’hui, je sentais que c’était le meilleur que j’ai joué cet été jusqu’à présent.

«C’est agréable d’avoir une autre occasion de sortir et d’en profiter.

“C’est pourquoi je m’entraîne et travaille dur, pour concourir et profiter de ce moment et j’aime chaque minute.”

Barty affrontera soit sa partenaire de double Julia Goerges, soit la 18e tête de série américaine Alison Riske pour une place en quart de finale.

