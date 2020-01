Ashleigh Barty réagit à sa première victoire en 2020

Le numéro 1 mondial Ashleigh Barty a remporté sa première victoire en 2020 à Adélaïde. Le joueur australien a battu Anastasia Pavlyuchenkova après une bataille électrisante. ‘Ash’ n’avait pas bien commencé la saison, s’inclinant au premier tour à Brisbane la semaine dernière.

“C’est quelque chose que j’essaie de me vanter, c’est que quel que soit le score, j’essaie de rester pendant tout le match à chaque fois”, a déclaré Barty après le match. «L’année dernière, nous l’avons très bien fait, nous avons eu un très bon bilan du moment où j’avais perdu le premier set, de revenir et d’essayer de gagner ces matchs.

Aujourd’hui n’était pas différent. J’avais l’impression de faire les bonnes choses. J’avais juste besoin de m’y accrocher et d’attendre que l’occasion se présente, puis d’essayer de la saisir. Ouais, assez content de pouvoir renverser ça ». “La beauté du tennis est qu’il y a toujours une autre opportunité la semaine prochaine”, a ajouté Barty.

«C’est ce sur quoi nous nous sommes concentrés après Brisbane, c’est que nous savions que nous avions l’occasion ici … d’essayer d’affiner mon jeu et d’essayer de résoudre les problèmes du mieux que je pouvais. Ces victoires difficiles, ces victoires lorsque vous ne jouez pas nécessairement votre meilleur tennis, je pense que vous vous sentez toujours bien au fond, sachant que vous pouvez en quelque sorte vous débarrasser et en sortir.

Anastasia a la capacité de vous prendre le contrôle. Elle est très agressive depuis sa première frappe et elle est l’une des attaquantes de balle les plus propres du marché. Je pense que dans ce match, nous avons joué de nombreuses fois, je dois en quelque sorte attendre mon temps et essayer de m’y accrocher du mieux que je peux quand elle contrôle le match, puis quand je peux en quelque sorte lutter contre ce contrôle et essayez d’être plus sûr de vous ».