Ashleigh Barty refroidit les fans inquiets après avoir esquivé la sortie anticipée de l’Open d’Australie

Le numéro un mondial Ash Barty a évité une expulsion prématurée du premier tour de l’Open d’Australie après avoir perdu le premier set contre Lesia Tsurenko tout en augmentant le pouls de la foule australienne en cours de route. Heureusement pour ses fans, Barty a réussi un retour en force (5/7, 6/1, 6/1), a calmé les esprits et avait l’air plus confiant que jamais lors de l’entretien d’après-match.

“Non, tout va bien. C’est incroyable d’être de retour ici, c’est un revirement serré d’Adélaïde mais c’était vraiment sympa de faire un peu plus de tri au début du deuxième set ». Dit Barty. La reine Adélaïde fraîchement couronnée pense que tout était également sous contrôle dans le premier set, même si elle l’a perdu et a perdu son service trois fois en cours de route.

«Je pense que le premier set était toujours sous mon contrôle. Il s’agissait un peu de l’exécution et je me précipitais un peu en essayant de terminer les points trop tôt, donc une fois que j’ai pu y mettre ma forme physique, je me sentais beaucoup plus à l’aise et je pense que je pouvais m’occuper de mes jeux de service un peu mieux et ne pas prendre de retard dans ce set (deuxième), ce qui est important ».

, A expliqué Ashleigh. Barty a rattrapé les fans en les remerciant pour leur soutien incroyable qui a commencé dès le moment où elle a marché sur Rod Laver Arena. “Absolument incroyable. C’est probablement le moment que j’attendais le plus avec impatience.

Pendant la morte-saison, j’avais hâte de sortir ici sur ce magnifique terrain et de jouer devant tant de gens qui me donnent tant d’amour et de soutien. C’est incroyable, alors merci les gars! », A conclu Ash Barty.