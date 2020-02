Ashleigh Barty, Simona Halep et Karolina Pliskova conservent leur avantage

La liste de classement WTA mise à jour a vu deux changements dans le top 10, avec Belinda Bencic et Bianca Andresscu devançant Elina Svitolina. Ashleigh Barty est toujours numéro un mondial. 1, remportant le titre à Adélaïde et atteignant la demi-finale de l’Open d’Australie pour prendre une avance massive sur ses rivales.

Ashleigh a dû se retirer de l’événement de Dubaï cette semaine avec une blessure au pied, prenant plus de temps hors du terrain et espérant revenir le plus tôt possible. Une autre demi-finaliste de l’Open d’Australie, Simona Halep, est la tête de série à Dubaï, recherchant une course profonde et plus de points sur son décompte, se tenant près de 2600 points derrière Ashleigh dans la bataille pour le trône.

La championne de Brisbane Karolina Pliskova est la deuxième tête de série à Dubaï, désireuse de rebondir après une courte campagne à Melbourne et de réduire le déficit à ses rivales devant elle, avec 500 points de retard à Halep. La championne en titre de Dubaï, Belinda Bencic, est dans le top-4 pour la première fois malgré le fait qu’elle n’a pas joué à son meilleur dans les premiers événements de la saison, avec 65 points d’avance sur la gagnante de l’US Open Bianca Andreescu qui est de retour dans le top-5 malgré ne joue plus depuis les finales WTA.

Elina Svitolina est sur un score médiocre de 4-4 en 2020 jusqu’à présent, perdant deux places pour quitter le top-5, cherchant une meilleure course à Dubaï et les premiers points sérieux de la saison. Sofia Kenin, Kiki Bertens (s’est retirée de Dubaï après avoir remporté St.

Petersburg), Serena Williams et Naomi Osaka complètent le top-10, les rivaux derrière eux cherchant à dépasser certains d’entre eux et à rejoindre le groupe d’élite. Elena Rybakina, âgée de 20 ans, est dans le top 20 pour la première fois, atteignant déjà trois finales WTA en 2020 et affrontant Sofia Kenin dans une ronde d’ouverture à succès à Dubaï. Classements WTA