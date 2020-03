Ashleigh Barty sur le coup de Roland-Garros: “J’espère avoir la chance de défendre mon titre en septembre”

La nouvelle date de l’Open de France 2020 n’est pas encore approuvée, mais la championne en titre de Roland Garros, Ashleigh Barty, admet qu’elle espère avoir l’occasion de défendre son titre.

Le calendrier du tennis a été perturbé en raison de la pandémie de coronavirus et tous les tournois ont été annulés jusqu’au 7 juin.

L’Open de France 2020 devait initialement avoir lieu du 24 mai au 7 juin, mais les responsables de Roland Garros ont révélé mardi qu’il serait reporté au 20 septembre-4 octobre.

Cependant, cette annonce a été surprise par beaucoup de US Tennis Association et le Coupe Laver tous deux s’en prennent à la décision.

Champion en titre de Roland Garros masculin Rafael Nadal aurait donné le coup de pouce alors que Barty, qui n’a pas été consulté, aimerait également jouer plus tard dans l’année.

“Je n’ai pas parlé à Guy Forget mais je suis heureuse de jouer le tournoi chaque fois qu’il est prévu”, a-t-elle déclaré à l’Australian Associated Press.

«J’espère avoir la chance de défendre mon titre en septembre – toute opportunité de compétition est quelque chose que je saisirai des deux mains.

“Il y a des choses plus importantes qui se passent dans le monde en ce moment, cependant, et je ferai tout ce qui nous aidera à rester en sécurité et en bonne santé.”

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.