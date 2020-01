Ashleigh Barty survit à la peur au premier tour de l’Open d’Australie 2020

Nous venons d’assister à un match incroyable à l’Open d’Australie 2020 entre la 1re tête de série Ashleigh Barty et Lesia Tsurenko. Les deux joueurs entrent dans ce match avec une victoire l’un contre l’autre lors de leurs deux rencontres précédentes. La dernière réunion tenue à Brisbane en 2018 où Lesia Tsurenko a gagné.

La lutte d’Ashleigh Barty dans le 1er set

La première tête de série, Ashleigh Barty, a eu du mal tout au long du premier set avec des erreurs non forcées et des doubles fautes. Lesia a rapidement gagné un 2-0 dans le premier set. Ashleigh Barty a montré son expérience et a porté le match à 5-5 dans le premier set. Ashleigh Barty était la favorite avant le match après avoir remporté l’open d’Adélaïde. Lesia a joué sans aucun nerf dans le match et Ashleigh Barty n’était pas dans le rythme. Lesia a ensuite remporté le premier set avec 7-5.

Le retour d’Ashleigh Barty

Ashleigh avait l’air assez nerveuse avant le deuxième set. Tsurenko a largué deux doubles fautes et deux mauvaises erreurs de coup droit pour laisser tomber le service et donner une avance de 2-0 à Barty dans la seconde. Cela a aidé à calmer les nerfs de la graine supérieure. Elle a confortablement pris une avance de 3-1. Une fois qu’elle a retrouvé sa forme, elle a rapidement pris la tête de 5-1 et a remporté le deuxième set assez facilement sans briser la sueur avec 6-1. Avec un deuxième as de service (qui touche presque Tsurenko?!) Barty a remporté le set. Le niveau de Lesia avait baissé, mais celui de Ash avait également augmenté. 91% de points gagnés au premier service, 4 as, seulement 5 UFE

Ashleigh Barty avait l’air beaucoup plus calme.

En d’autres termes: “Elle aura raison, mec!” Ash @ ashbarty n’a jamais douté de ses compétences de retour au premier tour au # AO2020. # AusOpen pic.twitter.com/WI48x7RnRL

– #AusOpen (@AustralianOpen) 20 janvier 2020

Dernier set pour Ashleigh Barty

Ayant remporté facilement le deuxième set, Barty est entrée dans le troisième set avec confiance et a montré pourquoi elle est la première tête de série. elle a cassé les premier et troisième matchs puis a remporté les deuxième et quatrième matchs en servant facilement. Lesia a simplement remporté le cinquième match et le match était de 4-1. Elle était imparable et a remporté le troisième et dernier set avec 6-1.

Ashleigh Barty a montré une forme pure de classe mondiale en battant Tsurenko avec 5-7,6-1,6-1. Barty a prouvé pourquoi elle est la première joueuse tête de série et a remporté le match d’un set down. Après le premier set, elle a semblé très facile de gagner le match.