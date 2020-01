Ashleigh Barty venge la perte d’Alison Riske; affronte Kvitova ensuite

Dimanche, à Melbourne Park, dans le seul match de simple féminin de la session du soir, Ashleigh Barty vaincu Alison Riske pour atteindre les quarts de finale. Le monde non. 1 a gagné 6-3, 1-6, 6-4 en une heure et 36 minutes.

Les deux joueurs ont échangé des pauses au cours des cinq premiers matchs du premier set. Barty a rapidement pris une avance de 3-0, mais Riske a trouvé sa gamme pour égaliser le set à 3-2 au service. Une deuxième pause du service de Riske a aidé l’Australienne à monter 4-2 et elle n’a pas perdu l’élan en route pour prendre une avance d’un set dans le match.

L’Américain a riposté avec panache dans le deuxième set, abandonnant un seul match pour égaliser le match. À ce moment-là, il semblait que Barty perdrait encore une fois face à Riske – qui avait remporté ses deux rencontres précédentes, y compris le choc du quatrième tour à Wimbledon 2019 – mais Barty était rapide pour écarter ses lacunes dans le deuxième set.

Une interruption de service dans les premières étapes du troisième set a aidé Barty à retrouver la confiance avec laquelle elle avait commencé le match. Une préoccupation majeure pour Barty, cependant, était les points gagnés lors du deuxième service. Alors que Riske a gagné 62% de réduction sur ses deuxièmes points de service, Barty n’a gagné que 28% de réduction sur ses deuxièmes services.

Barty a terminé le match avec 20 vainqueurs et 34 fautes directes contre 15 vainqueurs de Riske et 24 fautes directes. Je devais juste y rester. C’était très difficile des deux côtés de jouer très différemment. Je devais juste me donner une chance.

Ce soir, il était important de prendre un bon départ. J’étais un peu lâche, trop pressé. Très fière de la façon dont nous avons pu le ramener dans le troisième, revenir aux modèles que je voulais jouer », a déclaré Barty après sa victoire.

Elle jouera la septième graine Petra Kvitova dans les huit derniers. Kvitova battu Maria Sakkari dans leur match de quatrième tour. Crédit photo: Ashleigh Barty Twitter