ATP 250 Buenos Aires 2020: Tableau

20 ans Open d’Argentine en pleine forme et intégré dans le Golden Swing. Deuxième arrêt avec Diego Schartzman en tant que maître de cérémonie, secondé par Delbonis, Mayer, Londero, Cerundolo et Pella. Beaucoup de joueur espagnol comme d’habitude, avec la présence cette année de Munar, Verdasco, Carballés, Andújar et Ramos. Il est à noter que la tournée prend de la chaleur par la présence de spécialistes de l’argile à Buenos Aires, tels que Cecchinato, Garín, Lajovic et Djere. De plus, la présence de visages jeunes comme Ruud, Moutet et Coric est appréciée.

