Commencez le Golden Swing avec un Cordoba Open d’un niveau énorme. Les fans argentins seront dirigés par Diego Schwartzman et accompagnés de Pella, Mayer, Cerundolo, Delbonis, Coria, Londero et Cachín. La marine espagnole est dotée d’une large représentation composée de Verdasco, Ramos, Andújar, Carballés et Munar. Parmi les autres joueurs, Cristian Garín, Pablo Cuevas, Las Djere, Corentin Moutet et Marco Cecchinato se distinguent.

.