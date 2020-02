ATP 250 Delray Beach 2020: Photo

La tournée hard track du sol américain commence cette semaine avec le différend Delray Beach. Cette année présente un tableau de niveau moyen-élevé des plus divertissants, dirigé par Nick Kyrgios et Milos Raonic. Ils devront affronter une bonne poignée d’acteurs locaux comme Sandgren, Tiafoe, Paul, Fritz, Harrison, McDonald, Johnson, Opelka ou Sock; qui tentera de conserver le titre sur la patrie. Les joueurs à suivre de près seront également Edmund et Kecmanovic (tous deux toujours à New York), les Australiens Millman et Thompson ou les Asiatiques Nishioka et Kwon.

