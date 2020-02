ATP 250 Delray Beach. Opelka et Raonic imposent la loi du punch

Mardi, deux canons authentiques, les meilleurs du circuit ATP, ont sauté sur la piste. Delray Beach, Floride. D’une part, le Canadien Milos Raonic, qui a remporté sans aucun problème le «perdant chanceux» ouzbek Denis Istomin par 6-2 et 6-2. Un parti diamétralement opposé a vécu l’Américain Reilly Opelka devant les Lettons Ernests Gulbis issus de la phase précédente. Un duel des plus intéressants et serrés qui a opté pour Opelka dans le bris d’égalité du troisième set. Gulbis a au moins fait preuve de bonnes manières à nouveau, toujours positif de voir cela d’un ancien top dix comme lui.

Autres résultats

C. Norrie (Q) à T. Fritz (3), 6-4, 6-7 (4) et 6-4

M. Kecmanovic à J. Thompson, 6-2 et ret.

U. Humbert (6) à S. Kozlov (LL), 6-7 (5), 6-3 et 6-1

