ATP 250 Marseille 2020: Tableau

Marseille La tournée européenne en salle de cette section de la saison se termine pour une autre année avec une image spectaculaire pour un tournoi de cette catégorie. Medvedev et Tsitsipas Ils ont désespérément besoin d’une injection de moral avant de se diriger vers le ciment américain. Ils n’auront pas la tâche facile dans une boîte pleine de mines comme Shapovalov, Goffin, Khachanov, Simon, Pospisil, Cilic ou Krajinovic. Les profils intéressants à suivre cette semaine seront les jeunes Sinner, Auger-Aliassime, Ymer et Bublik, ainsi que les Gasquet locaux, Hoang et Paire.

