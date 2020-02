ATP 250 Marseille. Gilles Simon dérange Medvedev et entre en demi-finale

Il a pris la mesure Gilles Simon à Daniil Medvedev. Deuxième victoire en deux matches entre eux pour le tennis niçois qui s’est imposé beaucoup plus clairement que prévu en quart de finale Marseille, laissant dans un 6-4 et 6-0 dans le score final. Brouillé le Russe qui n’a pas donné les meilleurs sentiments contre Sinner lors du tour précédent et qu’avant Simon n’a pas été au niveau attendu, surtout dans la deuxième manche dans laquelle un fil fort s’est installé, qui ne cadrait plus depuis la fin de Le Canada avec Nadal. Simon, quant à lui, revisite les anciens lauriers et entre en demi-finale pour la première fois depuis le dernier tournoi de Queen’s 2019.

.