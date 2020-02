Grande déception et surprise qui a provoqué la défaite du Belge David Goffin, troisième favori de la boîte Marseille ATP 250. Il a cédé au Biélorusse Egor Gerasimov, numéro 72 mondial et qui vient de la phase précédente. Sans aucun doute, il est clairement en hausse après avoir récemment pris fin à Pune. Il a été imposé par 6-4 et 7-6 (5) et sera dans la journée des quarts de finale du rival canadien Felix Auger-Aliassime. Bien sûr, première victoire contre un «top dix» pour lui.

