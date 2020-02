ATP 250 Marseille. Khachanov répète une défaite surprise

Le champion 2018 de Marseille ATP 250 Il a dû emballer prématurément. Russe Karen Khachanov a déçu à nouveau après avoir perdu au deuxième tour à Rotterdam et a chuté dans la ville française contre le slovène Aljaz Bedene. Ljubljana a remporté 4-6, 6-4 et 7-5, laissant Khachanov avec de sérieux doutes dans sa raquette, qui n’est pas seulement celle qui a remporté Paris-Bercy en 2018. Une victoire bonne et durement gagnée de l’autre côté de la Marin Cilic devant Iliya Ivashka, avec qui commencer à récupérer le classement perdu.

Résultats de la journée

H. Hurkacz (8) à A. Hoang (WC), 6-4 et 6-1

J. Sinner à N. Gombos (Q), 6-4 et 7-6 (5)

M. Cilic à I. Ivashka (Q), 3-6, 7-6 (5) et 6-4

G. Simon à H. Mayot (WC), 6-4 et 7-6 (3)

A. Bedene à K. Khachanov (5), 4-6, 6-4 et 7-5

V. Pospisil à E. Ruusuvuori, 7-6 (6) et 6-3

