ATP 250 Montpellier 2020: Photo

La mini-saison européenne sur piste intérieure commence en février avec le tournoi classique de Montpellier. Comme toujours, les joueurs locaux seront l’attraction principale: Monfils, Simon, Gasquet, Mannarino, Humbert et Herbert se démarquent dans une boîte avec de nombreuses attractions. Parmi les plus jeunes de l’ATP, des profils tels que Shapovalov, Bublik, Auger-Aliassime, Popyrin, Mikael Ymer ou Sinner se rendront dans la capitale française. Parmi les plus vétérans on retrouve Dimitrov, Krajinovic, Pospisil ou Goffin. Les Espagnols Pablo Carreño et Feliciano López tenteront de bien faire lors de cette première épreuve en salle.

