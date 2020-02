ATP 500 Acapulco 2020: Analyse de tableau

Une des grandes semaines du calendrier arrive avec la célébration de Acapulco ATP 500. L’un des tournois les plus prestigieux du circuit qui a décidé il y a quelques années de changer ses courts en terre battue pour des terrains en ciment, bien que cela n’ait pas du tout changé le niveau de ses appels. Cette fois, la table n’aura que deux top10, Rafa Nadal et Alexander Zverev, bien que les plus dangereux soient tous les noms qui apparaissent derrière eux. Comme par exemple, Nick Kyrgios, qui doit défendre son trône s’il ne veut pas abandonner quelques points au classement.

Allons par ordre, Rafa Nadal Il apparaît comme le grand favori du titre pour son premier tête de série, bien qu’il n’ait pas gagné depuis la saison 2013 dans cette sanglante finale contre David Ferrer. Mais c’est Rafa et tu dois toujours compter sur lui. Pour ouvrir la bouche, vous verrez les visages devant un classique, l’un de ses grands costumes, le Cuenca Pablo Andújar. Trois affrontements précédents et trois victoires pour les Baléares, bien que ce qui s’est inévitablement produit à Rio 2014 me vient à l’esprit, où Pablo a eu son rival contre les cordes et n’a donné qu’un troisième jeu d’infarctus par 12-10 lors du bris d’égalité. Cela fait longtemps que la vie et les aptitudes des deux ont évolué, mais cela sert sûrement à ce que les deux entrent en alerte.

Le vainqueur de ce match pourrait avoir un affrontement de deuxième tour contre Alex De Miñaur ou Miomir Kecmanovic. Beaucoup de regards aussi sur l’Australien, qui revient à l’action après avoir malheureusement manqué le premier Grand Chelem de la saison et un autre tournoi. Cela ne fait partie du tableau simple pour personne, car plus tard dans les quarts de finale, l’un des hommes les plus inspirés de cette 2020 apparaîtrait, Dusan Lajovic. Pour le deuxième quadrant, beaucoup plus de danse d’options. Des joueurs comme Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov ils doivent respecter le tag favoris, mais aucun n’est dans une dynamique de régularité et de stabilité qui assure leur présence parmi les huit meilleurs de la table. Pedro Martinez, l’un des quatre Espagnols qui participeront à Acapulco, fera ses débuts devant l’Américain Frances Tiafoe.

Nous passons rapidement au bas de la peinture avec un nom qui brille avec sa propre lumière sur le reste: Nick Kyrgios. L’Australien a été champion ici pendant douze mois grâce à un voyage plein de difficultés où personne ne savait comment l’arrêter. Vous savez, c’est maintenant que vient la partie la plus difficile, la défense des vaincus. Déjà au début viennent les premiers problèmes avant Ugo Humbert qui est de plus en plus installé dans les phases finales des tournois, alors il pourrait déjà avoir une traversée devant son bon ami Taylor Fritz. Feliciano López, l’espagnol que nous devons mentionner, fera ses débuts avant Kyle Edmund dans un duel assez ouvert qui peut venir avec un prix: mesurez-vous Felix-Auger Aliassime Au deuxième tour. Mais tout cela dépend de nombreux facteurs à tenir pour acquis.

Enfin, nous atteignons la zone la plus basse du tirage avec un Alexander Zverev Il arrive illuminé après son grand rôle à Melbourne, où il a d’abord foulé les demi-finales d’un Grand Chelem. L’Allemand aura en Jordan Thompson à son premier ennemi dans un quadrant qui, à première vue, semble le plus faible. Seul un profil menaçant comme celui de John isner cela pourrait l’empêcher d’atteindre les demi-finales à Acapulco. Celui de Brême, vous vous en souviendrez, défend ici la finale, donc il quittera également le terrain avec le désir de terminer ce qu’il a raté en 2019. Avec tous les jetons sur la table, il vous suffit de découvrir les visages qui viennent de la phase précédente et le ballon commence à voler.

Quarts de finale hypothétiques:

Rafa Nadal vs Dusan Lajovic

Stan Wawrinka contre Grigor Dimitrov

Felix-Auger Aliaasime contre Nick Kyrgios

Alexander Zverev vs John Isner

