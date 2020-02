ATP 500 Dubaï 2020: analyse des tableaux

Il est vrai que les dernières heures nous ont obligés à nous concentrer sur la blessure qui Roger Federer hors des pistes pour les trois prochains mois, des tournois manquants aussi merveilleux que le Dubaï ATP 500. L’actuel champion ne sera pas présent cette semaine dans la loge, mais cela ne veut pas dire que le tournoi se désintéresse. En fait, le combat s’ouvre encore plus pour voir qui sera l’homme qui occupera ce trône qui laisse les Suisses libres. Novak Djokovic sera à nouveau le rival à battre, bien qu’ici il n’ait pas gagné depuis sept saisons. Dans cette bataille pour la gloire, Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils ou Roberto Bautista pourraient avoir quelque chose à dire.

En étudiant la partie supérieure de l’image, nous voyons que le tirage a trouvé dans Malek Jaziri À son plus grand ennemi. Le hasard n’a pas bien traité le Tunisien et c’est pourquoi il devra ouvrir le feu au premier tour contre le grand favori, Novak Djokovic. Un début qui n’est pas du tout facile, car on connaît les arts du joueur africain et combien il est toujours motivé avant les grands. Si nous entrons dans un éventuel deuxième tour, le n ° 1 mondial entrerait en collision avec Kohlschreiber ou Safwat, donc ce ne sera pas avant les quarts de finale où les graves problèmes de survie des Balkans apparaissent réellement.

Là, dans les quartiers, un duel hypothétique avec Karen Khachanov Il allait tester le moment de tennis du dernier champion de l’Open d’Australie, qui affronte son troisième défi ici (il a déjà remporté la Coupe ATP) sans avoir encore perdu un seul match. Cette invaincu pourrait également être mis en doute dans une éventuelle demi-finale contre Gael Monfils (qui vient de remporter deux titres pour la première fois de sa carrière), Benoit Paire ou Marin Cilic. Ce dernier, couple serbe dans le box double de ce même tournoi. Ce seront les barrières qui fonctionneront avec l’objectif d’arrêter Belgrade sur son chemin vers la finale, bien que voir le H2H que tout le monde a contre lui ait besoin d’un petit miracle pour y parvenir.

Nous allons en bas de l’image et nous voici Stefanos Tsitsipas comme deuxième tête de série. Le Grec a déjà signé un grand rôle ici l’année dernière pour atteindre la finale, bien qu’il y ait été touché par un Federer qui a atteint son objectif de remporter son huitième titre émirati. Helen réessayera et ne sera pas facile, car le tirage au sort a voulu que ce soit Pablo Carreño Son rival au premier tour. C’est ce qui a ce type de peintures si condensé, que vous pouvez avoir un ancien top10 mondial dès que vous commencez à marcher. Stefanos, qui est toujours en vie cette semaine en demi-finale du tournoi de Marseille, pourrait trébucher au deuxième tour avec Hubert Hurkacz ou Alexandre Bublik, des profils appelés à faire le saut cette saison vers une zone beaucoup plus élevée du classement.

Au cas où il manque de la dynamite dans cette partie du tableau, Roberto Bautista (cinquième favori du titre) apparaît également comme un rival possible de Tsitsipas dans un quart de finale hypothétique. Le Castellón est le seul joueur de l’épreuve avec Novak Djokovic qui sait ce que c’est que de soulever le trophée ici, il l’a fait en 2018 lorsqu’il a vaincu Lucas Pouille en finale, il faut donc aussi être conscient de ses pas. Nous ne devons pas non plus nous confondre avec des profils menaçants tels que Fabio Fognini, Andrey Rublev ou Dan Evans, tous voyageant à travers le troisième quadrant. Deux anciens champions, deux Espagnols, de nombreux candidats à faire peur et une chaise vide à occuper. C’est ainsi que le tournoi de Dubaï est présenté en 2020.

Quarts de finale hypothétiques:

Novak Djokovic contre Karen Khachanov

Gael Monfils vs Benoit Paire

Andrey Rublev contre Fabio Fognini

Roberto Bautista vs Stefanos Tsitsipas

.