ATP 500 Rotterdam 2020: Photo

Image du luxe authentique que nous aurons dans ce tournoi de Rotterdam, pour beaucoup l’un des meilleurs ATP 500 du circuit. Le Russe Daniil Medvedev tentera d’ajouter le premier titre de la saison qui lui fait réduire les distances aux premières places du classement. Pour ce faire, il doit faire un tournoi pratiquement parfait, car du côté de sa peinture il y a des joueurs de tennis comme Andrey Rublev, Gael Monfils, Karen Khachanov ou Fabio Fognini. En plus de Medvedev, un autre des grands favoris du titre sera le Grec Stefanos Tsitsipas, qui cherchera à se racheter du mauvais début d’année qu’il récolte. Parmi les duels du premier tour, il faut souligner ceux de Medvedev vs Pospisil; Fognini contre Khachanov; Shapovalov contre Dimitrov ou Tsitsipas contre Hurkacz. Comme d’habitude, le tournoi néerlandais mettra en vedette la présence espagnole de Pablo Carreño et Roberto Bautista.

