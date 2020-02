ATP Acapulco. Calendrier et où voir les demi-finales Nadal vs Dimitrov et Fritz vs Isner

Journée passionnante qui nous attend dans le ATP 500 Acapulco 2020 avec la dispute de deux demi-finales qui promettent des émotions fortes. Taylor Fritz et John Isner les visages seront vus à partir de 01:00 heure péninsulaire espagnole pour une place en finale, dans laquelle il choisira d’être Raphael Nadal, bien que pour cela, il devra faire face à un rival coriace Grigor Dimitrov. Les visages espagnols et bulgares ne seront pas vus avant 05h00, heure de la péninsule espagnole, immédiatement après la deuxième demi-finale du WT International Acapulco 2020 qui affrontera Renata Zarazúa et Leylah-Annie Fernández. Ils ouvriront la journée à partir de 23h00 heure péninsulaire espagnole Heather Watson et Xiyu Wang.

.