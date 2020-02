ATP Acapulco. Feliciano succombe à la solidité d’Edmund

Feliciano López il n’a pas été en mesure de performer au niveau élevé qu’il démontrait ces dernières semaines et dit au revoir à la ATP 500 Acapulco 2020 au premier taux de change, succombant aux Britanniques Kyle Edmund 6-4 6-1. Les conditions d’humidité qui régnaient dans la nuit mexicaine avancée, ont soustrait l’étincelle des tirs de l’Espagnol, qui n’a pas pu trouver un moyen de submerger son adversaire. Feli doit continuer à travailler pour remporter des victoires qui confortent sa position dans le top 100 et ne le rendent pas totalement dépendant de ce qu’il réalise lors de la sortie. Le prochain adversaire d’Edmund sera le vainqueur du duel entre Aliassime et Bolt.

